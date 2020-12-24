شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: شفاء 169 مصاباً من كورونا وإصابة 177 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل (177) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد (COVID 19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (361536) حالة، من بينها (2970) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (383) حالة حرجة.

كما سُجلت (169) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (352418) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6148) حالة بإضافة (9) حالات وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً-، فيما تم إجراء (39564) فحصا مخبريا جديدا.