مغرد لـ “الأمير عبدالرحمن بن مساعد”: استغربت طال عمرك تلبس فانيلة داخلية زينا

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شارك الأمير عبد الرحمن بن مساعد متابعيه على حسابه بموقع تويتر بصورة له وهو يتلقى لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

وعلق أحد المغردين على الصورة مبديا تعجبه بأن الأمير يرتدي ملابس داخلية مثلهم، ورد الأمير عليه ساخراً بأنه ارتدى هذه الملابس لأنه كان أمام الكاميرات إلا أنه في العادة يرتدي درع من الزمرد والياقوت.

ومن جهتهم، فقد تفاعل المتابعين الآخرين مع التعليق، مشيدين بالرد الذي ذكره الأمير بشأن تعليق المغرد.

Source slaati

