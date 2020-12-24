صور.. “القوات البحرية” تدشن الطائرات العمودية البحرية القتالية متعددة المھام “MH-60R”

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دشن قائد القوات البحرية الفريق الركن فھد الغفیلي أمس (الأربعاء)، الطائرات العمودية البحرية القتالية متعددة المھام من نوع (MH-60R )، وذلك في مطار القوات البحرية بالجبيل.
وتم التدشين بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات المختلطـة (CMF) الفريق سامويل بابارو.
وأعرب الفريق الركن الغفيلي خلال حفل التدشين عن فخر القوات البحرية الملكية بانضمام الطائرات العمودية البحریة القتالیة متعددة المهام (MH-60R) تماشـیاً مع الأھداف الاستراتیجیة للرؤیة المستقبلیة لوزارة الدفاع، التي تحظى بدعم من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز وسمو ولي عهده، وسمو نائب وزير الدفاع.
وأوضح أن ھذا النوع من الطائرات یمتلك أحدث التقنیات والمنظومات المضادة للأهداف السطحية وتحت السطحية، وتنفيذ جميع المهام مع سفن جلالة الملك في مختلف الأحوال الجوية مما یعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتھدیدات بالمنطقة، ورفع جاهزية القوات البحرية وتعزيز الأمن البحري، وإحكام السيطرة البحرية للدفاع عن المصالح البحرية للمملكة.
Source akhbaar24.argaam
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