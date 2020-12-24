“البيئة”: برنامج “ريف” سينقل الورد الطائفي من 500 مليون وردة إلى 2 مليار وردة

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قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، إن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف”، سينقل الورد الطائفي من 500 مليون وردة إلى 2 مليار وردة مع نهاية البرنامج.

وأضاف في حديث لبودكاست “متمم” أن منظمة الأغذية والزارعة “الفاو” وصفت برنامج “ريف” بأنه واحد من البرامج الفريدة على مستوى العالم، لافتا إلى أن البرنامج مدعوم من الحكومة، ويستهدف تنمية الريف والإنسان السعودي.

وأكد أن البرنامج فريد من نوعه لعدة أسباب منها أنه ساعد في إيصال الإعانات بشكل مباشر لصغار مربي الماشية وصغار المزارعين، وأنه مطبق في جميع مناطق المملكة، كما أن الميزانية المخصصة لمدة البرنامج البالغة 7 سنوات كبيرة وتصل إلى 8 مليارات ريال لدعم محاصيل كثيرة ومنها البن.

Source akhbaar24.argaam

