︎ :
.
قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، إن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف”، سينقل الورد الطائفي من 500 مليون وردة إلى 2 مليار وردة مع نهاية البرنامج.
وأضاف في حديث لبودكاست “متمم” أن منظمة الأغذية والزارعة “الفاو” وصفت برنامج “ريف” بأنه واحد من البرامج الفريدة على مستوى العالم، لافتا إلى أن البرنامج مدعوم من الحكومة، ويستهدف تنمية الريف والإنسان السعودي.
وأكد أن البرنامج فريد من نوعه لعدة أسباب منها أنه ساعد في إيصال الإعانات بشكل مباشر لصغار مربي الماشية وصغار المزارعين، وأنه مطبق في جميع مناطق المملكة، كما أن الميزانية المخصصة لمدة البرنامج البالغة 7 سنوات كبيرة وتصل إلى 8 مليارات ريال لدعم محاصيل كثيرة ومنها البن.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “البيئة”: برنامج “ريف” سينقل الورد الطائفي من 500 مليون وردة إلى 2 مليار وردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.