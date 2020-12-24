“العدل” توضح الطرق القانونية التي يسلكها الشخص في حال تعرضه للسب والقذف

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أوضحت وزارة العدل، الطرق القانونية التي يمكن أن يسلكها الشخص في حال تعرضه للسب والقذف من آخرين.

وبيّنت الوزارة، أنه يمكن لمن تعرض للسب والقذف تقديم بلاغ بذلك لدى الشرطة، واستكمال إجراءات التحقيق الأولية وجمع المعلومات والإيضاحات اللازمة.

ولفتت إلى أنه يمكنه أيضاً رفع دعوى سب وشتم ومباشرتها أمام المحكمة الجزائية، مع تضمين صحيفة الدعوى رقم قيد الدعوى العامة أو أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

