“السوق المالية”: إحالة (11) مشتبه به إلى النيابة العامة

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أعلنت هيئة السوق المالية، أمس الأربعاء، عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بإحالة عدد (11) مشتبه به إلى النيابة العامة في شأن الاشتباه في مخالفتهم المادة (49) من نظام السوق المالية والمادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، أثناء تداولهم أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة. Source almnatiq





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