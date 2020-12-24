أخبار السعودية اليوم.. «العدل» تكشف عقوبة تزوير إجابات الاختبارات المدرسية.. وإعلان توطين المهن المحاسبية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث أعلنت وزارة العدل العقوبات المقررة حال تزوير أوراق إجابات الاختبارات المدرسة أو بيانات رصد نتاجها، بينما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين المهن المحاسبية، وإلى التفاصيل:

الداخلية: عقوبة التجمعات المخالفة في الأسواق تصل لـ10 آلاف ريال والإحالة إلى النيابة

جددت وزارة الداخلية التذكير بمخالفة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الوقائية، وقالت الوزارة إنه في حال المرة الأولى للمخالفة، تكون عقوبة النشأة أو المسؤول: 5000 ريال عن كل شخص زاد على العدد المنصوص عليه بما يزيد على 100000 ريال، وتكون عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك 5000 ريال.

وتابعت الوزارة أنه حال المخالفة للمرة الثانية تكون 10000 ريال عن كل شخص زاد عن الأعدد المنصوص عليها و10000 ريال عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب بذلك، وفي حال المخالفة للمرة الثالثة، تتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة ويُحال الحضور أو الدعوة للحضور أو المتسبب بذلك.

«العدل» تحذر من تزوير إجابات الاختبارات المدرسية: السجن والغرامة 60 ألف ريال

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، العقوبات المقررة حال تزوير أوراق إجابات الاختبارات المدرسة أو بيانات رصد نتاجها، وأكدت أن عقوبة تزوير أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، السجن مدة لا تتجاوز 6 شهور وغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

وزير الموارد البشرية: قرارنا توطين المهن المحاسبية

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، أنه تم إصدار قرار بتوطين المهن المحاسبية، مشيرًا إلى أنه يأتي مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين، وقال الراجحي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أصدرنا اليوم قرارًا بتوطين المهن المحاسبية، ووضعنا حدًا أدنى لأجورها، وذلك ضمن مساعي الوزارة في التوسع بالتوطين لتمكين أبناء وبنات الوطن أصحاب المؤهلات النوعية من الفرص الوظيفية في سوق العمل».

«الصحة»: 500 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، أن أكثر من 500 ألف شخص سجلوا في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأربعاء، إن أعداد المسجلين لأخذ اللقاح ختى الآن بلغت 500 ألف و178 شخصًا، مطالبة المواطنين والمقيمين بالمبادرة بالتسجيل على تطبيق صحتي، وجددت وزارة الصحة التأكيد على مأمونية لقاح كورونا، مؤكدة أنه مجرب ومعتمد وفعّال.

مسؤول: توطين المهن المحاسبية يوفر 9800 فرصة عمل بحد أدنى 6 آلاف ريال للراتب

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، إن القرار الصادر بتوطين المهن المحاسبية من المتوقع أن يوفر أكثر من 9800 فرصة عمل، مضيفًا أن الحد الأدنى للراتب «في المهن المحاسبية» سيكون 6 آلاف ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحمة دبلوم المحاسبة؛ وذلك لاحتسابهم في نسب التوطين السعودية، بهدف رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي.

بالفيديو.. «الزكاة والدخل» تكشف متطلبات الفوترة الإلكترونية وآلية عملها

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، إن الفوترة الإلكترونية هي عملية تحويل الفواتير الورقية إلى فواتير إلكترونية سهل معالجتها وتحليلها ومشاركتها إلكترونيًّا بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل، وكشفت عن أن آلية عمل الفوترة الإلكترونية لها حالتان الأولى أن تكون عملية البيع والشراء بين منشأتين تجاريتين فيتم تبادل الفواتير عن طريق نظام erp أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، أو تكون العملية بين منشأة خاضعة لضريبة القيمة المضافة وفرد عن طريق جهاز الكاشير الشهير.

شرطة الرياض تطيح بمواطن امتهن كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط بارتكاب جرائم امتهن فيها كسر زجاج المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من مقتنيات.

«أبشر» تعتذر للمستفيدين وتطالبهم بدخول المنصة في وقت لاحق

أعلنت منصة أبشر أنها تجري حاليًّا صيانة وتحديثات، وحثت العملاء على الدخول بوقت لاحق إليها، وقالت المنصة بتوضيح للعملاء، عبر موقعها الإلكتروني: «عميلنا العزيز، نعتذر عن الإزعاج نقوم حاليًّا بإجراء صيانة وتحديثات على منصة أبشر نشكر لك تفهمك ويرجى المحاولة في وقت لاحق»، وظهرت الرسالة للمستفيدين عبر منصتي «أبشر أعمال، وأبشر أفراد».

بالفيديو.. ضبط أجهزة بث فضائي داخل مخبأ سري تنتهك حقوق الملكية الفكرية

ضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عددًا من أجهزة البث الفضائي المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية، مضيفة أن عملية الضبط جاءت خلال حملات المشتركة المستمرة التي تقوم بها الفرق التفتيشية بالهيئة، وقال أحد أعضاء فرق الهيئة، أنه تبين أن المنتهكين لحقوق الملكية الفكرية يستخدمون مخبأ سريًّا، لوضع تلك الأجهزة فيها عبر فتحة غير واضحة بمحل مخالف تمت به عملية الضبط، وذلك باستخدام برامج مخصصة لهذا الشأن.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الخميس، فرصة مهيئة؛ لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسبر، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات الطائف، مضيفًا أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًّا وهطول أمطار متفرقة على وسط وشمال شرق المملكة، مع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

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