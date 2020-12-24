البحرين: تعزيز الحوار الخليجي هدفنا من «قمة الرياض» تحقيقاً للأهداف المستقبلية

قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحرينية، إن بلاده ستستضيف يوم الأحد المقبل عبر الاتصال المرئي، اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ تحضيرا للدورة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي ستستضيفها الرياض.

وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني أن البحرين تتطلع الى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي؛ تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل.

وأشار إلى أن بلاده ستتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة، اعتبارا من يناير 2021م، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.