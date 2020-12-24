السعودية اليوم / البرازيل تسجل 46696 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس أنها سجلت 46696 إصابة جديدة بفيروس

وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

// انتهى //

06:12ت م

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برازيليا 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس أنها سجلت 46696 إصابة جديدة بفيروس كورونا و961 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و365 ألفا و517 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 189 ألفا و220 ​​​.وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //06:12ت م0010

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