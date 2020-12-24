السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 985 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية سجلت أمس الأربعاء 985 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت الوكالة أن البلاد سجلت 17 حالة وفاة جديدة خلال يوم أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 756 وفاة.

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06:04ت م

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سيئول 09 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية سجلت أمس الأربعاء 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 53533 إصابة.وأضافت الوكالة أن البلاد سجلت 17 حالة وفاة جديدة خلال يوم أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 756 وفاة.// انتهى //06:04ت م0009

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