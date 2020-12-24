شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يفتتح المشروع الخامس لجراحة القلب في المكلا والان مع التفاصيل

مركز الملك سلمان يفتتح المشروع الخامس لجراحة القلب في المكلا الخميس 24 ديسمبر 2020 افتتح مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأربعاء، المشروع الخامس ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا.

وقالت وكالة الانباء اليمنية سبأ، إن الفريق الطبي أجرى حتى يوم الأربعاء 7 عمليات جراحية تكللت بالنجاح. كما نفّذ المركز، برنامجا تدريبيا متخصصا ضمن الحملة الخامسة لبرنامج نبض السعودية لرفع مستوى العناية الطبية لمرضى القلب في العمليات التداخلية غير الجراحية في مدينة المكلا ، بمشاركة 12 ممارسًا صحيًا.

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