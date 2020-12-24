شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين معتمر ومصل منذ العودة التدريجية والان نبدء بالتفاصيل
واستمع سموه، خلال استقباله وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن، في مقر الإمارة بجدة أمس، إلى شرح عن أعمال الوزارة.
وبين «بنتن»، أن 5 ملايين معتمر ومصل، قدموا للمسجد الحرام منذ العودة التدريجية للعمرة، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بينهم، مشيرا إلى أنه تم التركيز -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم.
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