شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين معتمر ومصل منذ العودة التدريجية والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، على خطط وزارة الحج والعمرة التطويرية وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.

واستمع سموه، خلال استقباله وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن، في مقر الإمارة بجدة أمس، إلى شرح عن أعمال الوزارة.

وبين «بنتن»، أن 5 ملايين معتمر ومصل، قدموا للمسجد الحرام منذ العودة التدريجية للعمرة، ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بينهم، مشيرا إلى أنه تم التركيز -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- على تحقيق أعلى المعايير الصحية لهم.