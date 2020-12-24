شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 20 مليون ريال.. بناء وترميم 270 مسكنا للأيتام بالباحة والان نبدء بالتفاصيل
وخلال حفل التدشين، أوضح رئيس جمعية «أكناف» بالباحة سعيد الغامدي، أن الجمعية تنفذ هذا المشروع ضمن خططها وبرامجها ومشاريعها الطموحة، لتأصيل مبدأ التكامل بين القطاع الثالث وتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم الوطن والمواطن ضمن أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
ونوه الوكيل المساعد للإسكان التنموي م. ماجد الزهراني، بتعزيز وتطوير دور القطاع غير الربحي في خدمة الفرد والمجتمع، وذلك بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مشيرا إلى أن مبادرة الإسكان التنموي تعمل على تمكين وتنظيم القطاع الإسكاني ورفع توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع.
أثر ذلك شاهد سموه عرضا تعريفيا بعنوان «من يؤويني». وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة الباحة عدداً من الجهات الداعمة والمشاركة في المشروع، كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.
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