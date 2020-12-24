شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مستفيد من «طوارئ الحرم» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم د. سلطان بغدادي، دور المراكز لخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام على مدار العام، لافتا إلى عمل المراكز بأروقة المسجد الحرام، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وبين المشرف على المراكز عبدالله برناوي، أن مراكز طوارئ الحرم تهدف إلى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين، وهي مدعومة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة، مشيرا إلى سرعة التعامل مع الحالات بكل جودة وعناية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا.
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