شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم متضرري سيول النيجر بـ 86 طن أغذية والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 86 طنًا و777 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للمتضررين من الأمطار والسيول في مدينة زيندر بجمهورية النيجر، استفاد منها 5,677 فردًا. وتأتي هذه المساعدات للتخفيف عن المتضررين من السيول في جمهورية النيجر، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمعوزين في شتى بلدان العالم.

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