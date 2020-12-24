شكرا لقرائتكم خبر عن 600 حقيبة شتوية للمحتاجين في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 606 حقائب شتوية في مدينة بيشام بمنطقة شانقلا التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3,636 شخصا.

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