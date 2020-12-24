شكرا لقرائتكم خبر عن 47 % تخفيضا في استهلاك الطاقة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وبدأ تحويل وحدات الإنارة من نوع فلورسنت 23 واط، إلى واط LED11، لجميع أنواع النجف «الجدارية والنجمة»، وتم تغيير 750 لمبة من أصل 2000، موزعة على 750 نجفة جدارية، و162 نجفة النجمة، موزعة على ممرات ومصليات ومداخل التوسعة السعودية الثانية.
وقال مساعد المدير العام للتشغيل والصيانة م.مطلق العتيبي، أنه تم وضع خطة زمنية لتحويل وحدات الإنارة بالتوسعة السعودية الثانية من نوع فلورسنت موزعة علي أنوع النجف بالتوسعة، وبسعات مختلفة تتناسب مع شدة الإنارة ودرجة اللون.
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