شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «أكوفو أدو» بإعادة انتخابه رئيسا لغانا والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية غانا. وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين. وأكد -أيده الله- له حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيا لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية غانا. وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين. وأكد سموه له حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيا لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والرقي.