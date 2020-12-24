شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «أكوفو أدو» بإعادة انتخابه رئيسا لغانا والان نبدء بالتفاصيل
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية غانا. وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين. وأكد سموه له حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيا لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ «أكوفو أدو» بإعادة انتخابه رئيسا لغانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.