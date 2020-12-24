شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية حديثة لإزالة المياه البيضاء بمستشفى القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح د. جرمان القحطاني أستاذ العيون بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن جميع العمليات التي أجراها كانت من خلال التفتيت بالموجات الصوتية، وذلك لأول مرة في مستشفى القطيف المركزي، وهي تتم دون أي تخدير سوى قطرات موضعية في العين.
وأضاف: إنه خلال تلك الفترة درب الطاقم الفني على التعامل مع جهاز التفتيت أثناء إجراء العمليات، وتكللت جميع العمليات بالنجاح، بالرغم من أن غالبية المرضى كانوا يعانون وجود مياه بيضاء مكتملة.
وتقدم «القحطاني»، بالشكر إلى د. عبدالعزيز الغامدي، الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالشرقية، لتذليله كافة العقبات، إضافة إلى جميع الزملاء في التجمع ومستشفى القطيف من إداريين وأطباء ساهموا في إنجاح هذه المهمة.
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