شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. مدينة متكاملة لسكن العمال والان نبدء بالتفاصيل

وقعت أمانة المنطقة الشرقية عقدا استثماريا لإنشاء مناطق سكنية للعمال، وذلك امتدادا لجهودها في تنشيط الحركة الاقتصادية والارتقاء بتنمية المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويشمل العقد، إنشاء مشروع مدينة متكاملة لسكان العمال، مع تقديم خدمات مساندة تهدف لتوفير بيئة مميزة للعمالة، وذلك ضمن حرص الأمانة على التحسين المستمر لبيئة العمل.

الحركة الاستثمارية

يشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية، من خلال وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، ساهمت في إثراء الحركة الاستثمارية بالمنطقة من خلال سعيها إلى إشراك المستثمرين لطرح أفكار مبتكرة وتحفيز بيئة العمل في المجالات المختلفة، وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة والتوسع في تقديم خيارات متنوعة.

ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص والخدمات الاستثمارية التي تقدمها عبر بوابة «فرص» وبوابة الأمانة الرقمية.

يذكر أن الأمانة فرضت إجراءات احترازية مشددة على سكن العمالة، من خلال الالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح، وتوفير المطهرات وأدوات التطهير في متناول العمال بأماكن العمل والسكن ووسائل النقل، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد.

إجراءات مشددة

وطبقت الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات في الأمانة إجراءات احترازية جديدة لسكن العمالة في مشاريع النظافة بحاضرة الدمام والتي تضمنت، فحص العمالة الموجودة داخل السكن باستخدام كاشف قياس درجة الحرارة يوميا، وضع لوحات إرشادية بالسكن للحث على طرق الوقاية من فيروس كورونا، إلزام جميع العمالة بتعقيم أيديها بشكل مستمر، تطهير وتعقيم وغسل السكن بصفة يومية، تطهير ورش محيط السكن بالمبيدات بصورة يومية، وكذلك توفير غرفة منفردة داخل السكن لعزل أي عامل تظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض مشابهة لأعراض فيروس «كورونا» والتنسيق مع الجهات الطبية حيال ذلك.