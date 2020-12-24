شكرا لقرائتكم خبر عن «تخصصي الرياض» يوظف الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

دشنت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض مختبر الأحياء الدقيقة الآلي الذي جرت أتمتته؛ ليكون مختبراً تقنياً آلياً يوظف أساليب الذكاء الاصطناعي بهدف رفع كفاءة وجودة الفحوصات المخبرية وإنجاز التشخيص الطبي في وقت وجيز.

وأوضح رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض د.فؤاد الدايل، أن نظام الأتمتة لمختبر الأحياء الدقيقة، وهو التقنية التي يتم من خلالها تنفيذ عملية الفحوصات المخبرية آلياً عبر خطوط إنتاج متطورة دون مساعدة بشرية يعد من أحدث النماذج وأكثرها تطوراً في المختبرات العالمية، بعد الاطلاع وزيارة دول متقدمة طبقت التجربة خلال السنوات الماضية من بينها مراكز طبية متقدمة في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا، وجرت دراسة المميزات والتحديات ثم وضعت المعايير الدقيقة لتطبيقه في المستشفى.

وأكد أن أهمية تأسيس مختبر الأحياء الدقيقة الآلي ذات أبعاد متعددة من بينها سرعة إنجاز الفحوصات.