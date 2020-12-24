شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف ساعة تعليمية عن بعد بجامعة بيشة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد عميد التعلم الإلكتروني والتعليم المستمر بالجامعة د.سعد الشهراني، نجاح خطة التعلم الإلكتروني خلال الفصل الدراسي الأول التي استمرت لتشمل الاختبارات النهائية في المقررات النظرية. وأشار إلى أن الدورات التدريبية والبرامج التعريفية التي نظمتها الجامعة عن كيفية استخدام الوسائط التعليمية الإلكترونية أسهمت في التيسير على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.
يذكر أن نظام إدارة التعلم الإلكتروني بجامعة بيشة شهد خلال الفصل الدراسي الأول إقامة 34404 لوحات نقاش و617102 عملية تقييم و42027 ملفًا مستعرضًا، كما سجل نظام الفصول الافتراضية حضورا مكررا لـ 1885153 طالبًا وطالبة في جميع الجلسات التي تم إنشاؤها في 1472 مقررًا أكاديميًا، وتلقت منصات الدعم الفني 1726 تذكرة إلكترونية من أعضاء هيئة التدريس و2736 تذكرة من الطلبة.
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