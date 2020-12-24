شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف ساعة تعليمية عن بعد بجامعة بيشة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت جامعة بيشة أكثر من 150 ألف ساعة تعليمية عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر 61 ألف فصل افتراضي شارك في تقديمها 933 عضو هيئة تدريس واستفاد منها 15595 طالبًا وطالبة في المجمع الأكاديمي ببيشة وكليات بلقرن والنماص وتثليث، وذلك ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم الإلكتروني مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد

وأكد عميد التعلم الإلكتروني والتعليم المستمر بالجامعة د.سعد الشهراني، نجاح خطة التعلم الإلكتروني خلال الفصل الدراسي الأول التي استمرت لتشمل الاختبارات النهائية في المقررات النظرية. وأشار إلى أن الدورات التدريبية والبرامج التعريفية التي نظمتها الجامعة عن كيفية استخدام الوسائط التعليمية الإلكترونية أسهمت في التيسير على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

يذكر أن نظام إدارة التعلم الإلكتروني بجامعة بيشة شهد خلال الفصل الدراسي الأول إقامة 34404 لوحات نقاش و617102 عملية تقييم و42027 ملفًا مستعرضًا، كما سجل نظام الفصول الافتراضية حضورا مكررا لـ 1885153 طالبًا وطالبة في جميع الجلسات التي تم إنشاؤها في 1472 مقررًا أكاديميًا، وتلقت منصات الدعم الفني 1726 تذكرة إلكترونية من أعضاء هيئة التدريس و2736 تذكرة من الطلبة.