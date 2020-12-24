شكرا لقرائتكم خبر عن «الترميز» يدعم القطاع الصحي بـ250 خريجا والان نبدء بالتفاصيل

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس الأول، بأكثر من 250 خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الأولى من برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضياً.

ويعد برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف، الذي أشرفت على تنفيذه الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي واحدا من برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة متخصصة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في سوق العمل وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأوضح الأمين العام للهيئة د.أيمن عبده، أن برنامج الترميز الطبي وبرامج نظم وإدارة البرامج الصحية والمعلوماتية الصحية هي في قلب برامج التحول الصحي في مملكتنا وجميع دول العالم، معرباً عن فخره بتخريج هذه الدفعة المتخصصة في هذا المجال التي سيكون نفعها للقطاع الصحي بالمملكة وسيكون دورها كبيرا في التحول الصحي.

وأشار إلى جهود الجهات المشاركة في نجاح عملية التدريب والدور الفعال الذي قامت به الجهات الراعية لهذا البرنامج والشركاء في وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي ودعمهم غير المحدود في سبيل نجاح هذا البرنامج.