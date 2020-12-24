شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر».. الصداع أبرز الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت استشارية طب الطوارئ ليلى أبو بشيت، أن لقاح «فايزر-بيونتيك»، أن هناك دراسات كثيرة أثبتت فعاليته مع مصابي «كوفيد-19»، وأن هناك عددا كبيرا من المصابين أتيحت لهم فرصة تجربته بشكل أكبر لإثبات فاعليته، ودولًا كبرى خصصت ميزانيات ضخمة للأبحاث والدراسات حوله.

وأضافت: إنها أخذت اللقاح بالفعل، ولم تظهر عليها أعراض جانبية سوى ألم في مكان الإبرة، وثِقل في الذراع مشابه للألم الذي يظهر بعد التطعيم السنوي للإنفلونزا الموسمية، وقالت إن أي أعراض يمكن أن تظهر بعد أخذ لقاح عن طريق الوريد ستكون بعد ربع ساعة فقط من التطعيم.

وأشارت إلى أن الصداع البسيط كان أكثر عَرَضا ظهر على من أخذوا اللقاح، وأن هناك من شكوا من ألم في مكان الحقنة، ونصحت بالابتعاد عن تناول أطعمة لا يألفها الجسم بعد أخذ اللقاح، وعدم تناول شيء غريب عن نظامنا الغذائي، وبيَّنت أن اللقاح لا يحتوي على أجزاء حية من الفيروس كما في لقاح الإنفلونزا.