شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر».. الصداع أبرز الأعراض والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت: إنها أخذت اللقاح بالفعل، ولم تظهر عليها أعراض جانبية سوى ألم في مكان الإبرة، وثِقل في الذراع مشابه للألم الذي يظهر بعد التطعيم السنوي للإنفلونزا الموسمية، وقالت إن أي أعراض يمكن أن تظهر بعد أخذ لقاح عن طريق الوريد ستكون بعد ربع ساعة فقط من التطعيم.
وأشارت إلى أن الصداع البسيط كان أكثر عَرَضا ظهر على من أخذوا اللقاح، وأن هناك من شكوا من ألم في مكان الحقنة، ونصحت بالابتعاد عن تناول أطعمة لا يألفها الجسم بعد أخذ اللقاح، وعدم تناول شيء غريب عن نظامنا الغذائي، وبيَّنت أن اللقاح لا يحتوي على أجزاء حية من الفيروس كما في لقاح الإنفلونزا.
كانت هذه تفاصيل خبر «فايزر».. الصداع أبرز الأعراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.