شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يطلق المشروع الخامس لجراحة قلب الأطفال في المكلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الخامس ضمن برنامج «نبض السعودية » التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت أمس (الأربعاء). وأجرى الفريق حتى اليوم 7 عمليات جراحية تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح. يأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.



كانت هذه تفاصيل خبر «سلمان للإغاثة» يطلق المشروع الخامس لجراحة قلب الأطفال في المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.