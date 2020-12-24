" بنان " للتأكد من هوية المرأة دون الكشف عن وجهها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أطلقت إدارة المرور جهاز " بنان " والذي يتيح إمكانية التأكد من هوية المرأة في نقاط التفتيش دون الكشف عن وجهها. أطلقت إدارة المرور جهاز " بنان " والذي يتيح إمكانية التأكد من هوية المرأة في نقاط التفتيش دون الكشف عن وجهها. يذكر أن وزارة الداخلية، تستخدم جهاز " بنان " للكشف عن هوية المجرمين ومعرفة حالتهم الجنائية، فضلا عن حالات الوفيات في حوادث المرور.

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