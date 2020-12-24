شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الخثلان يوضح حكم تسمين الحيوانات بالحقن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم تسمين الحيوانات عن طريق حقنها.

وقال الخثلان خلال برنامج " يستفتونك "،إن الإبر التي تحقن بها الحيوانات أنواع، ومنها ما هو مفيد للتغذية، وهذا النوع غير ضار بالحيوان أو الإنسان الذي يتناول لحومها وهذا لا بأس به.

وتابع: " هناك نوعًا آخر ضار للحيوان وللإنسان الذي سيتناول اللحم، وهذا لايجوز " ضاربًا مثالا بالهرمونات التي تسبب أضرارًا على المدى البعيد، مؤكدًا أنها تعد من أنواع الغش.