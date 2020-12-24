شكرا لمتابعة خبر عن طالب يؤدي اختباره من داخل المستشفى بعد التبرع بكليته بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): جسد طالب بالمرحلة الثانوية بعسير مثالا للتضحية والشجاعة، بعدما تبرع بكليته لإنهاء معاناة شقيقته، بالتزامن مع فترة الاختبارات. جسد طالب بالمرحلة الثانوية بعسير مثالا للتضحية والشجاعة، بعدما تبرع بكليته لإنهاء معاناة شقيقته، بالتزامن مع فترة الاختبارات. ولم تمنع الظروف الصحية الطالب " عبود عسيري " من أداء اختباراته عن بعد وهو بالمستشفى. ونشرت إدارة تعليم عسير صورة الطالب أثناء تأديته للاختبار، عقب إجراء العملية.

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