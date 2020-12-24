اقتصادي / الصومال يوقع اتفاقية إعفاء الديون مع بعض دول نادي باريس



مقديشو 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

وقع وزير المالية الصومالي عبدالرحمن دوعالي بيلي بالعاصمة مقديشو، على اتفاقيات إعفاء الديون والتي وقع عليها سابقاً مسؤولي الدول المنضوية تحت نادي باريس.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم، أن توقيع الاتفاقية يأتي عقب القرار الصادر عن الاجتماع الذي عقد في 31 مارس الماضي ، والذي بموجبه تم إعفاء الصومال من 1.4 مليارات دولار أمريكي.

كما تنص الاتفاقية على أن توقع الحكومة الصومالية اتفاقيات الإعفاء بشكل منفصل مع كل الدول المنضوية تحت نادي باريس. ويقدر المبلغ الإجمالي الذي تم إعفائه عن الصومال من قبل بريطانيا والدنمارك وهولندا بـ69.9 ملايين دولار أمريكي.

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