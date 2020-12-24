

أبوجا 08 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" أنها بصدد نشر بعثة من مراقبي الانتخابات تضم 90 عضوا في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها يوم الأحد المقبل في النيجر.

وأفاد بيان صادر عن المجموعة أن "هؤلاء المراقبين مكلفين بمهمة السهر على السير الجيد للعملية الانتخابية بما يضمن انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية في النيجر".

وكانت "إكواس" قد وجهت نداء إلى المرشحين الـ30 المعتمدة ملفاتهم لخوض انتخابات 27 ديسمبر 2020 الرئاسية في النيجر، داعية إياهم إلى الحرص على سير الانتخابات في ظل السلام والهدوء والسكينة واللحمة الوطنية.

//انتهى//

03:36ت م

0242





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / مجموعة دول "إكواس" تنشر بعثة من مراقبي الانتخابات في النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.