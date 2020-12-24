السعودية اليوم / موريتانيا تخفف من الإجراءات الصحية الاحترازية على مواطنيها



نواكشوط 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واس

أفاد مجلس الوزراء الموريتاني برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أنه حرصًا على التخفيف ما أمكن من وطأة الإجراءات الصحية الاحترازية على المواطنين جراء فيروس

كما قرر المجلس في بيان صادر عنه اليوم، العودة إلى التوقيت الاعتيادي للعمل في الدوائر الحكومية.

وكانت موريتانيا قد قررت حظر التجوال في البلاد من الساعة السادسة مساء، وحتى السادسة صباحا يوم 13 ديسمبر الجاري، وإنهاء دوام العمل في الإدارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء.

// انتهى //

03:01ت م

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نواكشوط 8 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 23 ديسمبر 2020 م واسأفاد مجلس الوزراء الموريتاني برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أنه حرصًا على التخفيف ما أمكن من وطأة الإجراءات الصحية الاحترازية على المواطنين جراء فيروس كورونا ، قرر تقليص فترة حظر التجوال في البلاد، لتكون من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، بدءا من اليوم.كما قرر المجلس في بيان صادر عنه اليوم، العودة إلى التوقيت الاعتيادي للعمل في الدوائر الحكومية.وكانت موريتانيا قد قررت حظر التجوال في البلاد من الساعة السادسة مساء، وحتى السادسة صباحا يوم 13 ديسمبر الجاري، وإنهاء دوام العمل في الإدارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء.// انتهى //03:01ت م0240

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