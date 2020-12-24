شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات كورونا تصل إلى الشرقية.. والتطعيم الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

علمت ”الخليج 365” عن وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى المنطقة الشرقية، أمس عن طريق مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومن المقرر بدء عمليات التطعيم يوم الأحد القادم بالموقع المقرر لها بمعارض الظهران.

استعدادات عالية

وتجري الاستعدادات على قدم وساق لافتتاح مركز اللقاحات بمركز معارض الظهران، لبدء حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد في المنطقة الشرقية، ويعمل فريق وزاري على تجهيز الموقع المقرر افتتاحه الأسبوع المقبل، وذلك ضمن الحملة الأولى التي انطلقت الأسبوع الماضي في الرياض.

خطة متكاملة

وكشف مصدر لـ«اليوم» أن المركز يوجد به أكثر من 500 عيادة، وذلك لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من المسجلين للحصول على اللقاح، فيما تعمل «الصحة» لاستثمار مراكز «تأكد» في المنطقة لاستقبال المستفيدين، وذلك بعد حل أزمة الانتظار بالمراكز، والمقدرة بـ«15 دقيقة» عقب تلقي اللقاح. وأفادت معلومات حصلت عليها ”الخليج 365”، بأن الوزارة أعدت خطة متكاملة، يتم تنفيذها وفق مراحل، تماشياً مع أعداد المسجلين في تطبيق «صحتي»، والذي يشترط حجز موعد مسبق من خلاله للحصول على اللقاح، وذلك بالتنسيق مع جهات الدعم اللوجستي، في النقل والتخزين.

مراقبة التحور

وأكدت وزارة الصحة، أمس أنها تواصل مراقبة تحور فيروس كورونا، موضحةً أن هناك أسباباً أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم. لافتة إلى تحليلها السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة، مؤكدة أن الوضع الصحي بالمملكة مطمئن جداً فيما يتعلق بالجائحة. وكشفت الوزارة أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة. مشيرة إلى أن شركة «فايزر» أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة، وأنها تعمل على إنشاء مراكز للتطعيم في جميع المناطق.

مأمونية وفاعلية

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت سابقًا عن بدء تسجيل جميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق «صحتي»، من أجل حصولهم على لقاح كورونا، وأوضحت الوزارة أنها أكملت التجهيزات جميعها للبدء في التطعيم، حيث أكدت مأمونية اللقاح وفاعليته، ومجانية الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

3 مراحل

وأوضحت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل، وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، وتستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاما، أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

الأمراض المزمنة

وتستهدف المرحلة الثانية المواطنين والمقيمين ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40. فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

خطوات استباقية

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقاً أنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.