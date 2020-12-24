شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة دمج واستحداث بلدية رئيسية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أقر المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، في اجتماعه مؤخرًا، تنفيذ دراسة متعلقة بدمج واستحداث بلدية رئيسية بمدينة الدمام، سيكون لها الأثر في الرفع من مستوى الخدمات في الحاضرة.

وذكر رئيس المجلس عبدالهادي الشمري، أن المجلس اتخذ قرارًا بدراسة تتعلق بدمج واستحداث بلدية بالدمام، ستكون تعزيزًا لعمل الأمانة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات في الحاضرة، والعمل بآلية وطابع يساعدان في أن يكون العمل بوتيرة أسرع في ظل التعاون المستمر مع أمانة المنطقة الشرقية، منوهًا بأنه سيتم في ذلك تحديد موقع للبلدية؛ ليخدم كافة الأحياء في الحاضرة.

وأضاف الشمري: إن من ضمن قرارات الاجتماع، إنشاء فريق لدراسة وضع مقدمي خدمات التوصيل من ناحية الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهة المعنية لتفعيل قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام المطاعم التعاقد مع جمعيات خيرية؛ ليؤكد أهمية المحافظة على النعمة والطعام المتبقي بعد المناسبات في مواقع الأفراح.

وأكمل: «هذا ما يدعونا إليه ديننا الحنيف على أهمية الحفاظ على النعمة وهو من نعم الله سبحانه التي لا تعد ولا تحصى؛ لذا يجب على الإنسان أن يكون شاكرا لنعمة الله بالحفاظ عليها والاستفادة من فائض الطعام، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى المحافظة على الأنعام وفائض الأطعمة واستفادة جمعيات حفظ النعمة».

وبين الشمري أن المجلس البلدي يسعى من خلال اجتماعاته الدورية، للعمل بوتيرة سريعة من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين، وهذا ما يؤكد أن المجلس يسير وفق خطط ورؤية وأهداف ورسالة يقدمها للمجتمع في العمل معا نحو التطوير ومعالجة كافة المشاكل التي تواجههم من خلال المنصات الرسمية للمجلس والتي يتم دراستها وعرضها على الجهات ذات العلاقة.

وبين رئيس المجلس أن المرحلة المقبلة من عمر المجلس، هي مرحلة استمرار الإنجاز، ورفع مستوى الخدمات، خاصةً ما حققه المجلس في العام الماضي، متابعًا: «نعمل على قدم وساق من أجل استمرار العمل، ومتابعة المشاريع في الحاضرة، بوضع خطط مرسومة ومدروسة للعام المقبل 2021م».

وأشار إلى أن المجلس وضع على عاتقه تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وذلك في أطر تجسد الرؤية الوطنية وتلامس احتياجات المواطنين لاكتمال عقد منظومة الخدمات في الأحياء، وأن رئيس المجلس وكافة أعضائه سيعملون من أجل دفع عجلة التنمية مع الشريك الإستراتيجي، وهو أمانة المنطقة الشرقية سواء على الصعيد الفني أو الخدمات للمشاريع الكبرى والصغرى والصيانة والخدمات وأعمال أنسنة المدن وخدمات الأهالي وغيرها من المشاريع.