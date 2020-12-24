شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مخالفة لـ«تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 1534 موقعًا، باستخدام 276.627 لترًا، من كمية المعقمات والمطهرات، وبمشاركة 471 فردًا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 15.322 طنًا من النفايات، وأزالت 8615 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9391 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
كانت هذه تفاصيل خبر 22 مخالفة لـ«تدابير كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.