شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مخالفة لـ«تدابير كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أمانة المنطقة الشرقية، 22 مخالفة، خلال اليومين الماضيين، وذلك من خلال 1902 جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، منها 15 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وذلك ضمن الجولات المستمرة التي تنفذها الأمانة.

وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 1534 موقعًا، باستخدام 276.627 لترًا، من كمية المعقمات والمطهرات، وبمشاركة 471 فردًا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 15.322 طنًا من النفايات، وأزالت 8615 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9391 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.