شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تأهيلية لذوي الإعاقة بالتعاون مع «إيفاء» والان نبدء بالتفاصيل

وقعت صحة الشرقية، مذكرة تفاهم مع جمعية «إيفاء» لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى التعاون بين الطرفين، وانطلاقا من الرؤية المشتركة بين الطرفين بأهمية المسؤولية الاجتماعية المشتركة، لا سيما في الجانب الصحي التوعوي، لتعزيز التعاون المشترك من خلال تقديم البرامج التأهيلية كافة، من جلسات العلاج الطبيعي، والوظيفي، واضطرابات النطق، وجلسات تعديل السلوك، وجلسات صيانة الأطراف الصناعية، وجلسات صيانة الفرشات الطبية، إضافة إلى طرق العناية بالأحذية لمرضى السكري.

تم توقيع الاتفاقية، صباح يوم أمس الأول، بمقر المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور مدير عام صحة الشرقيه د. إبراهيم العريفي، ومدير عام جمعية إيفاء رنا طيبة.