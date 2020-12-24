شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تأهيلية لذوي الإعاقة بالتعاون مع «إيفاء» والان نبدء بالتفاصيل
تم توقيع الاتفاقية، صباح يوم أمس الأول، بمقر المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور مدير عام صحة الشرقيه د. إبراهيم العريفي، ومدير عام جمعية إيفاء رنا طيبة.
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