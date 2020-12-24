شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيتان لخدمة مرضى الكلى بـ«الدمام الطبي» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدير العام التنفيذي لمجمع الدمام الطبي والمراكز الصحية بقطاعي الدمام والخبر د. محمد الأحمري أن مجمع الدمام الطبي يعمل على تطوير الخدمات الصحية، التي تخدم مرضى «القصور الكلوي، والفشل العضوي، وتنشيط ثقافة التبرع بالأعضاء»، مبينا أن الدعم جاء لإحلال محطتي الغسيل الكلوي بمركز كانو لغسيل الكلى والتابع للمجمع، ولتقديم الخدمات ودعم القسم بما يخدم مرضى الغسيل الكلوي.
وأشار د. الأحمري إلى أن الاتفاقية المبرمة مع الجمعية جاءت لتقديم الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية في القضايا، التي تخص مرضى «القصور الكلوي، والفشل العضوي، وتنشيط ثقافة التبرع بالأعضاء».
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقيتان لخدمة مرضى الكلى
بـ«الدمام الطبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.