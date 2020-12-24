شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيتان لخدمة مرضى الكلى بـ«الدمام الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

وقَّع مجمع الدمام الطبي، التابع للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، اتفاقيتين مع إحدى الشركات بالمنطقة، واتفاقية مع إحدى الجمعيات لتقديم الخدمات لمرضى «القصور الكلوي، والفشل العضوي، وتنشيط ثقافة التبرع بالأعضاء» ولتطوير محطتي الغسيل الكلوي بمركز كانو، وتقديم الخدمات الاستشارية في القضايا التي تخص المرضى.

وأوضح المدير العام التنفيذي لمجمع الدمام الطبي والمراكز الصحية بقطاعي الدمام والخبر د. محمد الأحمري أن مجمع الدمام الطبي يعمل على تطوير الخدمات الصحية، التي تخدم مرضى «القصور الكلوي، والفشل العضوي، وتنشيط ثقافة التبرع بالأعضاء»، مبينا أن الدعم جاء لإحلال محطتي الغسيل الكلوي بمركز كانو لغسيل الكلى والتابع للمجمع، ولتقديم الخدمات ودعم القسم بما يخدم مرضى الغسيل الكلوي.

وأشار د. الأحمري إلى أن الاتفاقية المبرمة مع الجمعية جاءت لتقديم الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية في القضايا، التي تخص مرضى «القصور الكلوي، والفشل العضوي، وتنشيط ثقافة التبرع بالأعضاء».