شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مصنع مخالف.. وإزالة 27 مخيما عشوائيا والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، مصنعا، وأشعرت آخر، خلال الحملة الميدانية المشتركة مع فرع وزارة الصناعة، والدفاع المدني، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع التوضيح لأصحاب المصانع، الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية.

من ناحية أخرى، أزالت إدارة المراقبة والنظافة العامة، 27 مخيما عشوائيا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومطار الملك فهد الدولي، ضمن جهود الحفاظ على المظهر العام، وحملات إزالة الصنادق والمخيمات بنطاق البلدية.