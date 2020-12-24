شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مصنع مخالف.. وإزالة 27 مخيما عشوائيا والان نبدء بالتفاصيل
من ناحية أخرى، أزالت إدارة المراقبة والنظافة العامة، 27 مخيما عشوائيا، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك بالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومطار الملك فهد الدولي، ضمن جهود الحفاظ على المظهر العام، وحملات إزالة الصنادق والمخيمات بنطاق البلدية.
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