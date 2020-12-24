شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغان لمخالفة الاشتراطات الصحية بالمنشآت والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 4 بلاغات بمخالفة التدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19».

وشملت المخالفات بلاغا بشأن وجود زحام داخل المنشآت، وبلاغا للإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، إضافة إلى بلاغين حول مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلق المركز أي بلاغات تتعلق بعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، أو بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو بالمخالفات في مساكن العمال.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا».