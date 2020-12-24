شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف م2.. فتح حديقة الزيتون أمام المواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية محافظة الخبر من تنفيذ حديقة الزيتون بحي التحلية بالخبر، وذلك على مساحة إجمالية تزيد على 9925م2، والتي تأتي ضمن جهود البلدية في تجميل المحافظة وزيادة الرقعة الخضراء ونصيب الفرد منها، وكذلك لإيجاد عدد أكبر من الحدائق لتكون متنفسا ومناطق ترفيهية، لتخدم أهالي المحافظة وزوارها.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن حديقة الزيتون أصبحت متاحة الآن للمواطنين والمقيمين من سكان حي التحلية بعد الانتهاء من كافة الأعمال، موضحا أن الحديقة تضم مجموعة ألعاب أطفال متكاملة، وكراسي جلوس، وجلسات مغطاة، ومضمار مشي حول الحديقة، ومسطحات خضراء تتجاوز مساحتها 4500م2، وملعبا لكرة القدم من النجيل الصناعي، وملعبا رمليا للكرة الطائرة، إضافة إلى ساحة لمواقف السيارات.

وأكد م. الزايدي أن البلدية تقوم بجهود متواصلة من أجل زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة وإنشاء العديد من الحدائق بأحياء الخبر، التي بدورها تشكل عنصرا جماليا رئيسيا للمدينة، مبينا أن مجموع الحدائق والمتنزهات والساحات في الخبر ارتفع إلى 80 حديقة.

وأوضح أن إدارة الحدائق والتجميل تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تجميل المدينة عن طريق زراعة المسطحات الخضراء والأشجار والشجيرات والزهور بالشوارع والميادين والعمل على تنفيذ أعمال الزراعة في الحدائق العامة وحدائق الأحياء السكنية والساحات لإيجاد عدد من المتنفسات ومناطق ترفيهية للمواطنين والمقيمين.