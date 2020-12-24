شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف م2.. فتح حديقة الزيتون أمام المواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل
وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن حديقة الزيتون أصبحت متاحة الآن للمواطنين والمقيمين من سكان حي التحلية بعد الانتهاء من كافة الأعمال، موضحا أن الحديقة تضم مجموعة ألعاب أطفال متكاملة، وكراسي جلوس، وجلسات مغطاة، ومضمار مشي حول الحديقة، ومسطحات خضراء تتجاوز مساحتها 4500م2، وملعبا لكرة القدم من النجيل الصناعي، وملعبا رمليا للكرة الطائرة، إضافة إلى ساحة لمواقف السيارات.
وأكد م. الزايدي أن البلدية تقوم بجهود متواصلة من أجل زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة وإنشاء العديد من الحدائق بأحياء الخبر، التي بدورها تشكل عنصرا جماليا رئيسيا للمدينة، مبينا أن مجموع الحدائق والمتنزهات والساحات في الخبر ارتفع إلى 80 حديقة.
وأوضح أن إدارة الحدائق والتجميل تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تجميل المدينة عن طريق زراعة المسطحات الخضراء والأشجار والشجيرات والزهور بالشوارع والميادين والعمل على تنفيذ أعمال الزراعة في الحدائق العامة وحدائق الأحياء السكنية والساحات لإيجاد عدد من المتنفسات ومناطق ترفيهية للمواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 آلاف م2.. فتح حديقة الزيتون أمام المواطنين والمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.