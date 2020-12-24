شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل الخبر» ينهي معاناة عاملة إندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

باشرت لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم، التابعة لمكتب العمل بالخبر، دعوى «س. ز»، وافدة إندونيسية، عاملة منزلية، تضمّنت أنه بعد وفاة صاحب العمل، تعثر الورثة في استكمال إجراءات الخروج النهائي، مع رغبتها في الاستمرار في العمل، وذلك بتوجيه من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.

وأوضحت أن الورثة لم يتأخروا يومًا عن سداد رواتبها، ولم تشتكِ من سوء المعاملة، إذ قدِمت الوافدة إلى المملكة في عام 1999؛ للعمل كعاملة منزلية لعائلة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية مع أفراد الأسرة البالغ عددهم 6 أشخاص، بالإضافة إلى الوالدين.

وأكدت أن بقاءها بعد وفاة صاحب العمل كان برغبة منها، ومكثت لدى أحد الورثة ما يقارب أحد عشر عامًا، لم تتمكن خلالها من مغادرة المملكة؛ لتعثر الورثة في إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وعن مختصر عملها في المملكة، أشارت العاملة إلى أنها تُكِنّ مشاعر جميلة لهذه البلاد، وتمتنّ بالشكر والتقدير لكل مَن ساعد في معالجة وضعها، ولكل مَن كانت له يد في تسهيل إجراءات خروجها.

وتابعت: «احترامي لأنظمة الدولة وتقديري لعائلة مكفولي الذي منعني من أن أتخذ الهرب حلًا لمعاناتي»، لافتةً إلى أنها تواصلت نظاميًا مع سفارة دولتها، والتي بدورها تواصلت مع مكتب العمل بالخبر لاختصاصه المكاني.

وأكملت أنها انقطعت عن التواصل مع ذويها لمدة 11 عامًا، وخلال أيام استطاع مكتب العمل بمحافظة الخبر إنهاء المعاناة، وإصدار تأشيرة الخروج النهائي.

من جهته، تابع مدير المكتب منصور آل بن علي، حالة الوافدة، بعد تواصل السفارة الإندونيسية، وحرص على إنهاء إجراءات السفر للعاملة، وتسليمها لكافة مستحقاتها كاملة لمدة 21 عامًا.