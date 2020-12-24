شكرا لقرائتكم خبر عن أوضاع العمالة الفلبينية على طاولة «الموارد» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش مدير إدارة الأزمات بالمنطقة الشرقية حمد الصقور، والملحق الثقافي العمالي بدولة الفلبين ناصر مصطفى، أوضاع العمالة الفلبينية في المملكة، والجهود التي تقوم بها إدارة الأزمات بالمنطقة، للوقوف على أوضاع العمالة، في ظل جائحة « كورونا »، وضمان حصولهم على حقوقهم.

من ناحيته، أكد عضو إدارة الأزمات محمد الناصر أن التعاون بين الملحق العمالي بدولة الفلبين وإدارة الأزمات بالمنطقة، يسهم في نشر مفهوم الثقافة العمالية ويعزز من وعي العمال بالحقوق والواجبات التي كفلها لهم النظام.

فيما قدمت عضوتا إدارة الأزمات أزهار القصاب، وناهد آل عباس، عرضا تثقيفيا باللغة الإنجليزية، تطرقتا خلاله إلى إجراءات وشروط التسوية الودية للعاملين، وأصحاب العمل لمَنْ لديهم منازعات عمالية.