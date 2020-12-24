شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: إعادة صياغة مبادرات وبرامج التوطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي الجعويني، دعم الصندوق للتوطين وتمكين الكوادر الوطنية من فرص العمل المناسبة، وتعزيز الشراكة بما يخدم أبناء وبنات المنطقة ويدعم نمو المنشأة، مشيراً إلى العمل حالياً على إعادة صياغة بعض البرامج والمبادرات والخدمات، لتحسين وتطوير المخرجات وتعميم الاستفادة لكافة العملاء والمستفيدين من الأفراد والمنشآت.

جاء ذلك خلال زيارته وعدد من قيادات الصندوق أمس، أحد مصانع الأغذية في حائل.