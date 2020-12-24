شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان يستقبل السفير التونسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض أمس، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض عدد من المواضيع.



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