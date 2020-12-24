شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن البيئي»: ضبط 46 مخالفاً لنظام المراعي بحوزتهم 17 طن حطب والان مع التفاصيل
ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
ودعا المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي المواطنين إلى التبليغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة.
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