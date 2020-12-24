شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب لـ«الوزراء العرب»: توحيد بروتوكولات الصحة ينعش السياحة.. ويعوّض وظائف خسرها القطاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشاد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أمس (الأربعاء)، بمخرجات المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ 23 المنعقدة في المنامة، مؤكدًا أن المملكة تتطلع إلى أن تؤدي جهود المجلس الوزاري إلى تنفيذ التوصيات التي ستساعد على النهوض بالقطاع السياحي، بحيث تصبح السياحة في العالم العربي قادرة على المنافسة العالمية.

وأكد الخطيب على أهمية توحيد الإجراءات والبروتوكولات الصحية بين الدول العربية لتسهيل حركة السياحة وتعويض الوظائف التي خسرها قطاع السياحة بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية لتنمية مهارات الكوادر البشرية وتطوير القدرات في المجالات السياحية. وأوضح أن عام 2020 حمل الكثير من التحديات لقطاع السياحة في مختلف دول العالم، متطلعا أن تتمكن الدول العربية من تجاوز الجائحة وأن يشهد القطاع التعافي المطلوب خاصة مع بدء إعطاء اللقاح على مستوى العالم.

ونوه الخطيب بقرار منظمة السياحة العالمية بالإجماع إنشاء أول مكتب إقليمي لها في العالم في العاصمة الرياض، مؤكدا أن هذا المكتب سيكون داعما لخطط تطوير السياحة في المنطقة بشكل كامل، وسيكون له دور تطوير قدرات إقليم الشرق الأوسط والدول المجاورة من آسيا وأفريقيا. مؤكدا أن المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين ساهمت بطرح مبادرات للتخفيف من آثار الجائحة ووضع إستراتيجيات تسهم في تعافي القطاع، واستعادة الوظائف التي تم فقدانها بسبب توقف حركة السياحة العالمية.

وأفاد الخطيب أن المملكة تبنت على الصعيد المحلي مبادرات حكومية لدعم القطاع، وخاصة رواد الأعمال والعاملين السعوديين في قطاع السياحة، حيث تم دعم رواتبهم حتى لا تتأثر المنشآت السياحية بسبب الجائحة.