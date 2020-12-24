شكرا لقرائتكم خبر عن «سباهي» ترفض اعتماد 5 مستشفيات بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفض المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) اعتماد 5 مستشفيات طرفية حكومية بالطائف، وعلق الاعتماد لأحد المستشفيات، فيما تم اعتماد مستشفيين، والبقية في طور التقييم. ورفض اعتماد المستشفيات لعدم اكتمال المعايير المطلوبة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص. وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف لـ«الخليج 365»، أن تعليق اعتماد أحد المستشفيات يأتي لتغير مجال الخدمة إلى مركز كورونا بالطائف خلال فترة الجائحة، أما ما يخص المستشفيات التي رفض اعتمادها فيعتبر مجال الخدمة بها يحتاج إلى تعديلات لتتوافق مع متطلبات «سباهي»، وجار العمل على هذه التعديلات في المرحلة الحالية وذلك لتكون جاهزة للتقييم في المرحلة القادمة.



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