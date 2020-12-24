شكرا لقرائتكم خبر عن مسودة فنية للحد من خطورة الأجهزة الكهربائية والان مع التفاصيل
الأسلحة والمعدات العسكرية، المعدات المزمع إرسالها إلى الفضاء، الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق، التجهيزات الثابتة واسعة النطاق.
وتهدف اللائحة إلى تحديد نسب المواد الخطرة المبينة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية المشمولة في اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على المو ردين الالتزام بها، لضمان المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، وتستهدف المسودة التي حصلت "الخليج 365" على نسخة منها الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة، معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، معدات الإضاءة، الأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية، الألعاب وأجهزة وأدوات الترفيه والمعدات الرياضية، أدوات المراقبة والتحكم.
وشددت المسودة على أهمية استيفاء الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها - المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية وفي حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية، فيجب أن تكون مستوفية للمواصفات القياسية الدولية، وأن تجتـاز إجراءات تقويم المطـابقـة وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، أن يتوفر لدى المصـــنع نظام إدارة جودة فعال.
ولتحقيق متطلبات اللائحة، يجب على المورد اســتيفاء المتطلبات الأســاســية والتقيد بالنســب المسموح باســتخدامها من المواد الخطرة للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها المبينة من هذه اللائحة، وتتضمن استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول ، كما حددت اللائحة للمصانع مواد معينة في المنتجات الكهرو تقنية مثل فحص - الفلور والسروم والكلور في البوليمرات والإلكترونيات عن طريق الاحتراق، وكذلك نسب معينة في المنتجات مثل الزئبق في البوليمرات والمعادن والإلكترونيات.
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