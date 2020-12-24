السعودية | الثقافة السعودية وإعمار اليمن يوقعان اتفاقية تعاون

شكرا لقرائتكم الثقافة السعودية وإعمار اليمن يوقعان اتفاقية تعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت وزارة الثقافة السعودية، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مشترك مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استجابةً من حكومة المملكة العربية السعودية لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في الحفاظ على الموروث الثقافي داخل اليمن، ودعم الجهود الثقافية في الجمهورية اليمنية وحماية الآثار المعرضة للخطر بالتعاون مع الحكومة اليمنية والجهات ذات العلاقة في الجانب اليمني.

وستعمل حكومة المملكة بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون مع المنظمات ذات العلاقة، وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية، لدعم وحماية التراث والآثار اليمنية داخل اليمن، إلى جانب تأهيل وتنمية القدرات اليمنية في المجال الثقافي، بما له أثر إيجابي على الحركة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن.

وجرت مراسم التوقيع افتراضياً، مساء اليوم الأربعاء،، والتي وقعها وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وتتضمن مذكرة التعاون العمل على دعم الجهات المختصة في اليمن للعمل على حماية الآثار والإرث الثقافي اليمني، على أن يتولى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ترتيب آليات العمل المشترك في هذا الإطار بالتعاون مع الحكومة اليمنية والجهات ذات الاختصاص في اليمن.

وستعمل وزارة الثقافة وفق المذكرة على التعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ برامج ثقافية مبتكرة تتوافق مع كافة فئات وشرائح المجتمع اليمني، وتشمل تطوير كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الثقافية في اليمن، وتأهيل القدرات اليمنية في مختلف المجالات الثقافية، وذلك لضمان نمو النشاط الثقافي اليمني، وضمان استمراره وعدم تأثره بالعمليات التخريبية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في عدة مواقع يمنية.

وتأتي مذكرة التعاون بهدف تقديم الدعم اللازم للأشقاء في الجمهورية اليمنية في مختلف المسارات التنموية، واستمراراً لجهود حكومة السعودية لتسخير جميع الإمكانات لدعم الحكومة اليمنية، وستتولى وزارة الثقافة توفير الدعم في المجالات الثقافية وحماية الآثار والمواقع التاريخية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والذي يعمل - وفق مسؤولياته - مع الحكومة اليمنية على تحقيق التنمية والإعمار في اليمن وتحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي للأشقاء اليمنيين، وتحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية لتطوير وتحسين البنية التحتية، وتنمية المجتمع في جميع المحافظات اليمنية.