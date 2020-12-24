شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة تاريخية توثق لحظة وصول الملك سعود إلى روما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت صورة تاريخية نادرة لحظة وصول الملك سعود بن عبدالعزيز-طيب الله ثراه- ومرافقيه-رحمهم الله- إلى مدينة روما الإيطالية.
وتصدرت صورة الملك سعود-رحمه الله- غلاف مجلة ديستينو " ديستيني " الإسبانية الصادرة من برشلونة في تاريخ 14 مارس 1959 " ٤ رمضان ١٣٧٨ هجريا ".
وكانت انتشرت صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز-رحمه الله- وهو جالسًا وحوله عدد من الأمراء قبل 87 عامًا.
وبحسب الصورة التاريخية فإن الأمراء هم: ناصر بن عبدالعزيز، فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، أحمد بن عبدالرحمن، محمد بن عبدالعزيز، والملك فيصل بن عبدالعزيز.
وتعود الصورة النادرة للملك سعود- طيب الله ثراه- لعام 1933م أثناء مبايعته لولاية العهد في مكة المكرمة.
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