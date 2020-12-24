شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. " الزكاة " توضح آلية عمل الفوترة الإلكترونية ومتطلباتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الفوترة الإلكترونية هي عملية تحويل الفواتير الورقية إلى فواتير إلكترونية سهل معالجتها وتحليلها ومشاركتها إلكترونيًّا بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.

وأشارت " الزكاة والدخل "، أن الفاتورة الإلكترونية هي نفس الفاتورة العادية، لكنها تكون صادرة من نظام إلكتروني بين أي تاجر خاضع لضريبة القيمة المضافة والمشتري؛ لكن الفاتورة الورقية أو المكتوبة بخط اليد أو المصورة أو المطبوعة عن طريق برامج تحرير النصوص وتحليل الأرقام فلا تعتبر فاتورة إلكترونية.

وأشارت إلى آلية عمل الفوترة الإلكترونية، وهي حالتان الأولى أن تكون عملية البيع والشراء بين منشأتين تجاريتين فيتم تبادل الفواتير عن طريق نظامerp أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، أو تكون العملية بين منشأة خاضعة لضريبة القيمة المضافة وفرد عن طريق جهاز الكاشير الشهير؛ وبناء على ذلك أصدرت الهيئة متطلبات أساسية لا بد من توافرها في النظام الإلكتروني كحد أدنى عن أي تاجل والتي تتمثل في القدرة على الاتصال بالإنترنت ووجود نظام محاسبي متوافق مع أنظمة المملكة التقنية وقابل للعمل مع واجهة التطبيقات api.